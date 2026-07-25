Otomobil yol dışına savruldu, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
25.07.2026 09:02
Kaza'da 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Erzincan-Sivas kara yolunda kontrolden çıkarak yol dışına savrulan otomobilde 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hacıali Palangası mevkisinde R.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ve jandarma ekipleri kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.
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