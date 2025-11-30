Polisten kaçan sürücü şehri birbirine kattı
30.11.2025 08:31
İHA
Erzincan'da polisten kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Erzincan'da polisten kaçan alkollü sürücü, şehri birbirine kattı.
Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan alkollü sürücü E.D., Erzincan çevre yolunda tehlikeli manevralarla ilerledi.
Kaçışı sırasında üç polis aracına çarpan sürücü, tüm uyarılara rağmen hızını kesmedi.
Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından araç, ekipler tarafından çevrilerek durduruldu.
Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
YASAL UYARI
ERZINCAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZINCAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.