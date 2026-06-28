Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatılar uçtu

Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen fırtınada, yerinden sökülerek etrafa savrulan çatı kaplamaları bazı binaların camlarına isabet etti.

Camların kırılmasıyla yapılarda maddi hasar oluşurken, devrilen ağaçlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım kısa süreliğine aksadı. Vatandaşlar, uçan çatı parçaları ve kırılan camlar nedeniyle tedirginlik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye, itfaiye ve ilgili kurum ekipleri, güvenlik önlemleri alarak hasar tespit çalışmalarına başladı.

Ekipler, tehlike oluşturan çatı parçalarının ve devrilen ağaçların güvenli şekilde kaldırılması için çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlardan özellikle ağaç altlarında ve hasar görmüş yapıların yakınlarında dikkatli olmalarını istedi.