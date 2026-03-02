Sıradan kardan adamlara benzemiyor. Sanata dönüştürdü
02.03.2026 11:07
Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu İsmail İşle kardan padışah yaptı.
Erzincan'da kar yağışını sanata dönüştürdü. Karlardan klasik kardan adam yapmak yerine kadar padişah yaptı.
Erzincan’da kar yağışını sanata dönüştüren Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu İsmail İşler, klasik kardan adam yerine kardan padişah yaptı.
Kar yağışıyla beraber yapılan eser şehirde oldukça dikkat çekti. Caddesi üzerindeki parkta biriken karları toplayan İşler, farklı bir tasarım ortaya koymak istediğini belirterek kardan padişah yapmaya karar verdi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmada kaşık yardımıyla figürü ince ince şekillendiren İşler, detaylara özellikle önem verdi. Daha önce de kardan çeşitli figürler yaptığını ifade eden İşler, bu kez çalışmasını daha ayrıntılı ve gösterişli hale getirdi.
Ortaya çıkan kardan papişahı vatandaşın ilgisi büyük.
