Yangına müdahale ederken bile elindeki sigarayı bırakmadı

Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına elindeki sigarayı bırakmadan müdahale eden sürücü ise dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sürücü eline aldığı kürekle motor kısmına toprak atarak alevlerin önünü kesmeye çalışırken, yoldan geçen diğer sürücüler de araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle yardım etti.

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