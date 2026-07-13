Yangına müdahale ederken bile elindeki sigarayı bırakmadı
13.07.2026 08:51
Araç kullanılamaz hale geldi.
Erzincan'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına elindeki sigarayı bırakmadan müdahale eden sürücü ise dikkat çekti.
Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı Mahallesi yakınlarında ilerleyen otomobilin motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu farkeden sürücü, aracını sağa çekerek yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı.
Sürücü eline aldığı kürekle motor kısmına toprak atarak alevlerin önünü kesmeye çalışırken, yoldan geçen diğer sürücüler de araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle yardım etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangına müdahale etmeye çalışan sürücünün elindeki sigarayı bırakmadan alevlere müdahale etmesi çevrede bulunanların dikkatini çekti.
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