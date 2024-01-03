Erzincan’a yeni yılın ilk karı yağdı

Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da vatandaşlar güne karla uyandı.

Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüye büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizleyerek yola koyuldu. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı, Erzurum, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.