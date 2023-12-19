Erzincan’da aranması olan 33 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-17 Aralık 2023 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yürütülen Şehit Uzman Jandarma Serdar DAĞ JASAT Mercek-2 operasyonu kapsamında; Erzincan ili genelinde haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan kontroller neticesinde; 4’ü hırsızlık, 3’ü dolandırıcılık, 3’ü hakaret, 2’si mala zarar verme, 1’i basit yaralama, 1’i suç uydurma, 1’i imar kirliliğine neden olma, 1’i vergi usul kanununa muhalefet etmek, 15’i askeri ceza kanununa muhalefet etmek suçlarından ve 1 kayıp şahıs olarak aranan toplam 33 şahıs yakalandı.



Yakalanan şahıslardan hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.