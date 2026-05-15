Erzincan'da dere kenarında can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Erzincan 'da dereye devrilen otomobilde iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkisinde meydana geldi. 34 MFF 271 plakalı otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.

İhbarla olay yerine sağlık , jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, bir kişi de ağır yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ölenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.