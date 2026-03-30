Erzincan’da dolu yağışı etkili oldu
30.03.2026 16:09
Erzincan’da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Gün içerisinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı, aniden düşerken kısa sürede başlayan dolu yağışı kent genelinde etkisini gösterdi.
Aniden bastıran dolu nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, özellikle açık alanda bulunan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.
Dolu yağışının ardından sağanak yağmur da etkili olurken, yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Kentte bazı noktalarda kısa süreli su birikintileri oluştu.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının dalgalı seyretmeye devam edeceğini belirterek vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.