Düğün konvoyunda havaya ateş açtılar, 570 bin lira ceza yediler

Erzurum 'un Hınıs ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açılması ve trafiğin kısmen engellenmesi üzerine jandarma ekipleri tarafındanoperasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 6 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ağustos'ta gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 1 tabanca ve 28 fişek ile seri numarası kazınmış 2 kuru sıkı tabanca ve bunlara ait 2 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Seri numarası kazınmış kuru sıkı tabancaları bulunduran 2 kişiye, kişi başı 15 bin 29 TL olmak üzere toplam 30 bin 58 TL idari para cezası uygulandı.

Konvoy oluşturarak trafiğin akışını engellediği belirlenen 6 aracın sürücüsüne ise araç başına 90 bin TL olmak üzere toplam 540 bin TL ceza kesildi. Araçlar, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Operasyonda toplam 570 bin 58 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.