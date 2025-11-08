Erzurum'da kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

Yapılan incelemede, şüphelilerin yaklaşık 18 metre derinliğinde izinsiz kazı yaptığı belirlendi, olayda kullanılan ekskavatöre el konuldu.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik Horasan ilçesinde "Anadolu Mirası" operasyonu düzenlendi.

