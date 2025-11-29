Çarşı iznine çıkan askerler kavgaya karıştı
29.11.2025 15:50
İHA
Erzurum’da çarşı iznine çıkan askerlerle gençler arasında taşkınlık çıkardıkları gerekçesiyle arbede yaşandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yukarı Mumcu’da park alanında taşkınlık yaptığı iddia edilen askerlerle gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alırken diğer kişilerin de yakalanması için çalışma başlattı.
YASAL UYARI
YAKUTIYE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. YAKUTIYE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.