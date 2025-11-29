Çarşı iznine çıkan askerler kavgaya karıştı

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Yukarı Mumcu’da park alanında taşkınlık yaptığı iddia edilen askerlerle gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaralanan şahıs olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alırken diğer kişilerin de yakalanması için çalışma başlattı.