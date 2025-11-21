Erzurum'da kaybolan işitme engelli çobandan iyi haber
21.11.2025 14:35
İHA, AA
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kayıp olarak aranan 65 yaşındaki işitme engelli çoban Abdurrahman Karasu, iki gün sonra sağ bulundu.
Erzurum'da kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çayırtepe Mahallesi'nde çobanlık yapan işitme engelli Abdurrahman Karasu (65) önceki gün 160 koyunla araziye çıktı.
Karasu'nun geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Jandarma ve AFAD arazide arama çalışması başlattı. Ekipler, sis nedeniyle görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü bölgede Karasu'ya ait bir iz aradı.
Sevindirici haber 2 gün sonra geldi. Tufanç Mahallesi yakınlarında sürü ile birlikte çoban sağ olarak bulundu.
Bir askerin sırtında ambulansa kadar taşınan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Çobanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
