Bayram günü acı ölüm: Kurban keserken kalp krizi geçirdi
27.05.2026 14:14
Kurban Bayramı'nın ilk günü Erzurum'dan acı haber geldi. (Foto: Arşiv)
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, kurban keserken kalp krizi geçiren 65 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.
Erzurum'un Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde kurban kesen E.H. (65) aniden fenalaşarak yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.H'yi Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Kalp rahatsızlığı bulunan E.H., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
