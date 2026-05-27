Bayram günü iki ilde acı ölüm: Kurban keserken kalp krizi geçirdiler
27.05.2026 14:14
Son Güncelleme: 27.05.2026 15:48
Kurban Bayramı'nın ilk günü iki ilden art arda acı haber geldi. (Foto: Arşiv)
Erzurum ve Trabzon'da iki kişi, kurban keserken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
İlk haber Erzurum'dan geldi. Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde kurban kesen E.H. (65) aniden fenalaşarak yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.H'yi Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Kalp rahatsızlığı bulunan E.H., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
BİR ACI HABER DE TRABZON'DAN GELDİ
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Meşeli Mahallesi'nde akrabalarıyla kurban kesen S.Ş., aniden rahatsızlandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen S.Ş., kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
