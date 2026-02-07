Bu mezrada hayat durdu. Kar kalınlığı 5 metreyi buldu
07.02.2026 10:05
Erzurum'un Tekman ilçesinde kar kalınlığı 5 metreyi buldu
Erzurum'un Tekman ilçesinde ekipler, yer yer 5 metreyi bulan kar yığınını açmakta zorlandı.
Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Tekman ilçe merkezine 44 km uzaklıkta bulunan Yalınca Mahallesi Eğri Çayır Mezrası'nda yapılan yol çalışması 4 saat sürdü.
2 bin 443 rakımlı Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Eğri Çayır mezrasına ulaşmak kolay olmadı.
Tekman Belediyesi karla mücadele ekibinden operatör Mevlüt Karadağ, yol çalışmasında zor anlar yaşadığını, zaman zaman yol kenarları belli etmediği için tehlikeler ile karşı karşıya kaldığını söyledi.
Bazen 5 metreyi bulan kar kalınlığının iş makinesini zorladığını ifade eden iş makinesi operatörü, "Her şeye rağmen iş makinasının kepçesi ile tek taraf çalışmak zorunda kalıyoruz." dedi.
