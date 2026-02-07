Bu mezrada hayat durdu. Kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Bazen 5 metreyi bulan kar kalınlığının iş makinesini zorladığını ifade eden iş makinesi operatörü, "Her şeye rağmen iş makinasının kepçesi ile tek taraf çalışmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Tekman Belediyesi karla mücadele ekibinden operatör Mevlüt Karadağ, yol çalışmasında zor anlar yaşadığını, zaman zaman yol kenarları belli etmediği için tehlikeler ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

2 bin 443 rakımlı Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Eğri Çayır mezrasına ulaşmak kolay olmadı.

