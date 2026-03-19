Çatıdan düşen buz kütlesinin isabet ettiği kişi öldü
19.03.2026 18:44
Erzurum'da çatıdan düşen buz kütleleriyle ağır yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazım Karabekir Mahallesi 50. Yıl Caddesi’nde, 16 Mart’ta 5 katlı Aziziye Yatılı Erkek Kur'an Kursu binasının önünden geçtiği sırada üzerine düşen buz ve kar kütleleri sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Poyraz Özoltulular, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
