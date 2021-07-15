Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 34, Iğdır'da 30, Erzincan'da 29, Ağrı'da 25, Kars ile Erzurum'da 24 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.