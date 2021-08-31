Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor

Erzurum Haberleri Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 12:39
Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı,
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Erzincan'da 37, Ağrı ve Kars'ta 34, Erzurum'da 32, Ardahan'da 29 derece olması bekleniyor.
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