Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Erzurum Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 11:09
Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı,
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli'de 29, Erzincan'da 26, Iğdır'da 25, Ağrı'da 24, Erzurum'da 22, Kars'ta 21, Ardahan'da 18 derece olacak.
Erzurum Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Erzurum Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.