Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek (Erzurum Haberleri)

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredecek.

Erzurum Haberleri Anadolu Ajansı 27.09.2021 - 11:09

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı,

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli'de 29, Erzincan'da 26, Iğdır'da 25, Ağrı'da 24, Erzurum'da 22, Kars'ta 21, Ardahan'da 18 derece olacak.

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