Doğu Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum Haberleri 12.07.2021 - 10:06
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 34, Ağrı ve Erzincan'da 33, Erzurum ve Kars'ta 28, Ardahan'da 26 derece olacağı tahmin ediliyor.
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