Düğün yolunda feci kaza

Kaza saat 19.00 sıralarında Erzurum 'un Köprüköy ilçesinde meydana geldi.

Banka çalışanları Gamze Kalay ve Burak Sünger bir mesai arkadaşlarının Erzurum merkezindeki düğününe katılmak üzere otomobiliyle Hınıs ilçesinden yola çıktı.

Burak Sünger’in Köprüköy ilçesinde kontrolünü kaybettiği otomobil , taklalar atarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gamze Kalay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Burak Sünger ise ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gamze Kalay’ın cansız bedeni Köprüköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burak Sünger’in durumunun ise ciddi olduğu belirtildi.