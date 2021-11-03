Erzurum İl Emniyet Müdürü Tuncer, farkındalık oluşturmak için kan bağışladı

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, Türk Kızılay ekiplerince, "Kızılay Haftası" dolayısıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde oluşturulan stantlarda, İl Emniyet Müdürü Tuncer, müdür yardımcıları, diğer şubelerde görevli müdür ve amirler ile polisler, kan bağışının önemine dikkati çekmek ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için bağışta bulundu.



Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında kurum içerisinde yapılan duyurulara personellerin çok ciddi destek vermesinin kendisini mutlu ettiğini aktardı.



Kan bağışı kampanyasına katılmanın bir insanlık görevi olduğunu hatırlatan Tuncer, şöyle konuştu:



"Kampanyaya büyük bir duyarlılıkla katılım sağlanması beni son derece mutlu etti. Tıbbın yapamadığı tek unsur kandır ve bu kanı da bizim vermemiz gerekiyor, başka çaremiz yok. Bizler bu konuda duyarlılık göstermeliyiz. Kan bağışı konusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kısmi azalma oldu. Bu kısmi azalma yüzünden kan vererek Kızılayımızın kan depolarını doldurmak hepimizin görevi."



Stantlardaki formları dolduran, aralarında müdür ve amirlerin de bulunduğu çok sayıda polis, daha sonra sırayla kan bağışı araçlarında kan verdi.

