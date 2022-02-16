Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı,

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, araçların camları buzla kaplandı.



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.



- Ardahan



Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.



Yer yer sisin görüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.



Soğukların yaşamı olumsuz etkilediği kentte, yol ve kaldırımlarda ise buzlanma meydana geldi.



