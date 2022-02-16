Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Haberler - Erzurum Haberleri Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 14:38
Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı,
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, araçların camları buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.
- Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.
Yer yer sisin görüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Soğukların yaşamı olumsuz etkilediği kentte, yol ve kaldırımlarda ise buzlanma meydana geldi.
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