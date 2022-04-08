Erzurum'da 3 firari PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

Haberler - Erzurum Haberleri Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 16:52
Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonrasında, haklarında "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A, S.Y ve H.G, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, cezaevine gönderildi.
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