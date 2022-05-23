Erzurum'da 75 ton patates tohumu dağıtıldı

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, Pasinler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Patatesle Gelen Mucize" projesi kapsamında alınan 75 ton patates tohumu 75 çiftçiye dağıtıldı.



Dağıtım töreninde konuşan Pasinler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamza Moroğlu, üretime katkı sağlayacak projeye desteklerinden dolayı DAP Bölge Kalkınma İdaresine teşekkür etti.



DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, projeye yüzde 70 hibe verildiğini, yüzde 30 çiftçi katkısı alındığını ve 75 üreticiye 75 ton patates tohumu dağıtıldığını anlattı.



Demirdöğen, bu yılki uygulamada 65 çiftçinin kurayla belirlendiğini, önümüzdeki yıl en fazla üretim yapanların sıralaması neticesinde desteğin verileceğini ifade ederek, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu ve bereketli bir hasat dönemi diledi.



Konuşmaların ardından, hak sahibi çiftçilere patates tohumları teslim edildi.



Dağıtılan tohumlar 375 dekarlık alana ekilecek.



Törene DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Pasinler Kaymakamı Emre Zeybek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamza Moroğu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ve üreticiler katıldı.

