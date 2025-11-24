Erzurum'da araçlar çarpıştı: 2 yaralı
24.11.2025 12:58
İHA
Erzurum'da bir otomobil ve bir kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aşkale ilçesinde yaşandı.
Alınan bilgilere göre Erzurum-Aşkale istikametinde hareket eden H.T. idaresindeki otomobil ile Gökçebük yol ayrımındaki H.C. idaresindeki kamyonet çarpıştı.
Çarpışmayla beraber kamyonet yaklaşık 50 metre uzaklıktaki tarlaya savruldu. Otomobilde ise büyük çapta maddi hasar oluştu.
Kazanın ardından Erzurum Büyükşehir Aşkale İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları ilçe hastanesine kaldırdı.
Yaralıların durumlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
ERZURUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZURUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.