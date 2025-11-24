Erzurum'da araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Aşkale ilçesinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre Erzurum-Aşkale istikametinde hareket eden H.T. idaresindeki otomobil ile Gökçebük yol ayrımındaki H.C. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Çarpışmayla beraber kamyonet yaklaşık 50 metre uzaklıktaki tarlaya savruldu. Otomobilde ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından Erzurum Büyükşehir Aşkale İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları ilçe hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.