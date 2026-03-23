Erzurum'da arızalanan tırın yanında sürücüsü ölü bulundu
23.03.2026 21:34
Son Güncelleme: 23.03.2026 21:36
Erzurum'da arızalanan tırın yanında Gürcistan uyruklu sürücüsü Vakhtang Msjhaladze ölü bulundu.
Erzurum D-100 kara yolunun eski 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde yol kenarında park halinde ve kupası açık UU 522 QU plakalı Gürcistan plakalı tırın yanında bir kişinin yerde hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede Gürcistan uyruklu Vakhtang Msjhaladze (60) olduğu tespit edilen kişinin yaşamı yitirdiği belirlendi.
Ölümü şüpheli kaydedilen Msjhaladze'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
