Erzurum'da ATM dolandırıcılığı iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı taktıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takiple kimliği tespit edilen şüpheliler Mehmet K. ile Hazar D'yi operasyonla gözaltına aldı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, olaylarda kullandıkları tahmin edilen çok sayıda suç aleti ve materyal ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan zanlıların, vatandaşları bu yöntemle yaklaşık 200 bin lira dolandırdığı tespit edildi.



