Erzurum'da ayı saldırısında yaralanan çoban tedaviye alındı

Haberler - Erzurum Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 17:11
Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde ayı saldırısında yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı.
Geyikli Mahallesi kırsalında hayvan otlatan 25 yaşındaki C.G, çevrede gezindiği sırada aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı.
Çoban C.G'yi pençe darbeleriyle yaralayan ayı, çevredekilerin bağırma sesleriyle ormanlık alana kaçtı.
Bölgeye çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan C.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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