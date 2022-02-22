Erzurum'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Haberler - Erzurum Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 18:41
Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, Rıdvan Kılıç (87) idaresindeki 25 FS 632 plakalı otomobil, Gölbaşı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kılıç'ın cenazesi sıkıştığı otomobilden ekiplerce çıkarıldıktan sonra ilçe hastanesi morguna gönderildi.
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