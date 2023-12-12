Erzurum'da bir çocuk kavgada bıçakla yaralandı

Merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile Y.E.Y. (16) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, bıçakla Y.E.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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