Erzurum'da bir çocuk kavgada bıçakla yaralandı (Erzurum Haberleri)

Erzurum'da bir çocuk, kavga ettiği kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Erzurum'da bir çocuk kavgada bıçakla yaralandı

Merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile Y.E.Y. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, bıçakla Y.E.Y'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yasal Bilgilendirme

Erzurum Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Erzurum Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...