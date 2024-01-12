Erzurum'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan ve kamudan ihraç edilen eski din görevlisi Kanun Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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