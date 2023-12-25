Erzurum'da bir haftada trafik kurallarına uymayan 1993 sürücüye ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 18-25 Aralık'ta il genelinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.



Ekipler denetimlerde, 215 emniyet kemeri, 339 hatalı park, 535 hız, 301 ışık, 11 şerit ihlali yapan ve 6 alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesti.



Denetimlerde, 6 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten ceza uygulanırken, 69 muayenesiz araç trafikten men edildi.



Ayrıca 105 sürücüye seyir halindeyken telefon kullanmaktan, 20 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. 386 sürücüye de Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.



Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarda toplam 1993 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan ceza kesti.

