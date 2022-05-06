Erzurum'da bir lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Haberler - Erzurum Haberleri Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 12:53
Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı,
Muratpaşa Mahallesi Haşılefendi Caddesi'ndeki bir lokantanın baca kısmında yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, lokantanın baca kısmında hasar oluştu.
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