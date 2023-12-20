Erzurum'da, bir üniversite öğrencisi girdiği havuzda ölü bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Olimpiyat Millet Bahçesi Spor Salonu ve Yüzme Havuzu'na giren Alper Cihan Karabak'ı (28), yüzme hocası suyun üzerinde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karabak, acil yoğun bakım servisi ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karabak'ın Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi.
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