Erzurum'da çığ düştü: Araç çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu
15.03.2026 13:51
Çığın düştüğü sırada yolun büyük ölçüde boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Çatalören Mahallesi güzergahında düşen çığ korkuttu.
Erzurum'da Karayazı-Çatalören güzergahına düşen çığ paniğe neden oldu.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
O sırada yoldan geçen bir araç ise çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Çığın düşmesiyle birlikte yol bir süreliğine ulaşıma kapanırken, bölgede araçlar kuyruk oluşturdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Karayolları ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.
SÜRÜCÜLERE UYARI
Yetkililer, bölgede seyahat eden sürücüleri çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
