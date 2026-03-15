Erzurum'da çığ düştü: Araç çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu

Erzurum'da Karayazı-Çatalören güzergahına düşen çığ paniğe neden oldu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

O sırada yoldan geçen bir araç ise çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Çığın düşmesiyle birlikte yol bir süreliğine ulaşıma kapanırken, bölgede araçlar kuyruk oluşturdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Karayolları ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, bölgede seyahat eden sürücüleri çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.