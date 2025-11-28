Erzurum'da doğalgaz kesintisi

Yakutiye ilçesinin Yoncalık semtinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 2 evin tamamen yıkılmasıyla beraber şehir merkezinin büyük bir bölümünde de gaz kesintisi yaşandı.

Gece havanın eksi 10 dereceye düştüğü Erzurum'da vatandaş büyük bir ısınma problemi yaşıyor. Erzurumlular, "Kesintiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Gaz akışının ne zaman verileceği hala belli değil. Gece evlerimizde çok üşüdük. Mutfaklarda gaz olmadığı için yemek yapılamadı. Yetkilileri duyarlı olmaya davet ediyoruz" dediler.

İlgili doğal gaz dağıtım firması da konu ile ilgili açıklamasında, doğalgaz kesintisinin patlamayla bir alakası olmadığını söylemişti.

Erzurum'da birçok mahallede 24 saatten beri gaz kesintisi yaşanıyor.