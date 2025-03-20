Erzurum'da ev yangını: Afganistanlı 2 kişi dumandan etkilendi (Erzurum Haberleri)
Erzurum'da bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında Afganistan uyruklu 2 kişi dumandan etkilendi.
Rabia Ana Mahallesi Küçük Meydan Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki evde elektrik sobasından kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri çıkan dumandan etkilenen Afganistan uyruklu Payman Ayan (20) ile Rahman Ayan'ı (17) ambulansta tedavi etti.
İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
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