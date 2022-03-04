Erzurum'da evrak çantalarının süngerine emdirilmiş 3 kilo eroin ele geçirildi

Haberler - Erzurum Haberleri Anadolu Ajansı 04.03.2022 - 10:39
Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik denetimlerine devam ediyor.
Polis ekipleri, durdurdukları Ağrı-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünde, narkotik dedektör köpeği "Eris"in desteği ile arama yaptı.
Eris'in yolcu otobüsünün bagaj kısmına tepki vermesi üzerine buradaki 11 evrak çantası incelendi.
İncelemede, çantaların ön ve arka bölümlerinin içerisindeki 22 parça süngere emdirilmiş halde 3 kilo 50 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu Mohammadhadı R., savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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