Erzurum'da feci kaza: Üç can kaybı var
25.06.2026 09:56
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde, otomobilin kamyonete çarptığı kazada üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.
Aşkale-Erzurum Karayolu Çayköy mevkiinde, saat 04.00 sıralarında Erzurum yönünde seyreden M.T.Ç. idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.B. idaresindeki transit kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada üç kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı. Aşkale itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.T.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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