Erzurum'da festivalde güvercinler takla attı, sahipleri para ödülü kazandı.

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, Erzurum'da güvercin tutkunlarının katıldığı ve aylarca süren yarışmada dereceye giren kuş sahiplerine ödülleri verildi.



Güvercin tutkunu 400 kişinin katılımıyla nisan ayında başlayan ve 30 Kasım'da tamamlanan Palandöken Oyun Kuşu Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Erzurum'un 21 ilçesinde gerçekleştirilen festivalde güvercinler, uçuş ve takla özelliklerine göre puanlandı. Bu kapsamda, kent merkezindeki bir düğün salonunda ödül töreni düzenlendi.



Törende, birinci olan güvercinin sahibine 18 bin lira, ikinci olan güvercinin sahibine 9 bin lira, üçüncülüğü elde eden güvercinin sahibine de 6 bin lira verildi.



Palandöken Oyun Kuşu Festivali Koordinatörü Kadir Velioğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışmanın başarıyla sona ermesinden mutlu olduğunu söyledi.



Derece giren katılımcılara ayrıca kupa ve plaket taktim ettiklerini belirten Velioğulları, şöyle konuştu:



"Erzurum'da güvercin meraklısı olan ve bu işe gönlünü vermiş arkadaşlarımızın sabahın erken saatlerinde kalkıp gün batımına kadar emek vererek hazırladıkları kuşları hakemler değerlendirdi. Kuşun, takla sayısı, uçma ve havada gezmesi gibi özelliklerine bakılarak puanlar verildi. Türkiye'nin birçok yerinden yüzlerce güvercinsever de Erzurum'a gelerek bu şehirle özdeşleşmiş kuşları izleme fırsatı buldu."



Festivalde yardım amacıyla toplanan bir miktar para da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ile ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen deprem ve sellerde zarar görenlere dağıtıldı.

