Erzurum'da hayvan yüklü kamyona çarptı: 1 ölü

Kaza, Erzurum-Aşkale Bölge İdare Mahkemesi kavşağında yaşandı.

Alınan bilgilere göre bir otomobil, aynı iştikamette hareket eden canlı hayvan yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Diğer yaralı ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.