Erzurum'da iki gündür sis etkili: Valilikten özel klip, uzmanlardan uyarı geldi

Erzurum Valiliği, kent merkezindeki sisli havayı bir kliple paylaştı.

Klipte şehrin tarihi, turistlik ve doğal mekanları dron ile görüntülenirken, "Soğuk havanın berraklığıyla bütünleşen bu manzara, adeta bir fotoğraf karesine dönüşmüş şiir tadında görüntüler sundu. Bu sisli sabahın içinde Erzurum, hem gizemli hem de etkileyici yönünü bir kez daha gözler önüne serdi" ifadelerine yer verildi.

Bu arada yaklaşık 2 günden bu yana etkili olan sis, zaman zaman trafikte aksamalara ve kazalara neden oluyor. Meteoroloji uzmanları sis ve kaygan zemin konusunda sürücüleri uyardı.