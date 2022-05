Erzurum'da jandarma, kadına şiddet ve uyuşturucuyla mücadele için ilçe ilçe geziyor

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı, Suçları olmadan önlenmesi, vatandaşların suça karışmaması ya da mağdur olmaması amacıyla kentin ilçeleri tek tek gezen jandarma ekipleri, gittikleri her yerde hazırladıkları sunumlarla başta üniversite öğrencileri olmak üzere gençler ile vatandaşları çeşitli suçlara karşı bilgilendirerek toplumda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.



Sorumluluk bölgelerindeki yerleşim alanlarını gezen jandarma personeli, zorlu arazi şartlarına rağmen kırsaldaki eğitimlerine devam ediyor.



Jandarma personeli, kırsaldaki vatandaşlara ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenledikleri seminerlerde, görsel sunumlar da yaparak çok sayıda genç ve vatandaşı bilgilendirdi.



Eğitimler çerçevesinde Narman Meslek Yüksekokulundaki öğrencilere bir araya gelen jandarma personeli, uyuşturucuyla mücadele, kadına şiddet ve siber suçlarla yapılan dolandırıcılık konularında öğrencilere seminer verdi.



- "Jandarma olarak dolandırıcılara savaş başlattık"



İl Jandarma Komutanlığında görevli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Yarbay Ümit Sayar, burada yaptığı konuşmada, jandarma olarak dolandırıcılara karşı savaş başlattıklarını aktardı.



Bu çalışmalarda önemli mesafe alındığını belirterek öğrencilere seslenen Sayar, şöyle konuştu:



"Her biriniz bizim gönüllü çalışma arkadaşımızsınız. Sizler burada gördüğünüz sunumları, edindiğiniz bilgileri çevrenizdekilerle paylaşırsanız daha çok kişiyi bilgilendirmiş oluruz. Unutmayın ki, size yardım edeceğini söyleyerek arayan tanımadığınız kişiye temkinli yaklaşın. Telefonda bir kişi size kendisini amcanızın oğlu diye tanıtıp sonra kimlik bilgilerinizi istiyorsa emin olun o kişi amcanızın oğlu değildir. Telefon dolandırıcılığı konusunda karşınızdaki kişiler sizi ikna etmek için ne kadar çaba gösterse de unutmayın jandarma bu konuda sizlere çok yakın. Şüphelendiğiniz her durumu bizimle paylaşın."



Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amiri Jandarma Astsubay Üstçavuş Tuğba Güven de İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve dünyada kadına şiddetle mücadele ödülü almış bir uygulama olan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.



- "Tek tuşla kadına şiddetin önüne geçmek mümkün"



Salonda bulunan erkek öğrencilerden de KADES uygulamasını yakınlarına tanıtmalarını isteyen Güven, "Kadına şiddeti durdurmak için hepimize görev düşüyor. Unutmayın yapacağınız her ihbarda kimlik bilgileriniz kolluk kuvvetleriyle bile paylaşılmıyor. KADES uygulaması tamamen kadınların kullandığı, kullanımı ücretsiz bir program. Tek tuşla kadına şiddetin önüne geçmek mümkün" dedi.



Uyuşturucu ile Mücadele Kısım Amiri Jandarma Astsubay Üstçavuş Ergün Babul ise gençleri uyuşturucu batağına götüren çete ve kişilere yönelik yaptıkları çalışmalardan örnekler verdi.



Jandarmanın başarılı operasyonlarını öğrencilere anlatan Babul, uyuşturucuyla mücadelede başarının gençler ve ailelerin katkılarıyla mümkün olduğunu söyledi.