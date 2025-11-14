Erzurum'da kaçak sigara operasyonu

Erzurum'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bin 273 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak, şüpheli G.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü'nce yürütülen Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı'na yönelik dosya kapsamında, dosya sürecinde yapılan toplam 5 yakalamada bin 273 paket gümrük kaçağı sigara, 150 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ve 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

YASAL UYARI

ERZURUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZURUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.