Erzurum'da kaçakçılık operasyonu: Bir tutuklama

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı bin 273 paket sigara, 150 paket elektronik sigara tütünü ve 50 elektronik sigara ele geçirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

