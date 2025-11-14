Erzurum'da kaçakçılık operasyonu: Bir tutuklama
14.11.2025 17:07
AA
Erzurum'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı bin 273 paket sigara, 150 paket elektronik sigara tütünü ve 50 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli G.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
