Erzurum'da "Kadına yönelik şiddeti önlemek ve erkek iş birliği" fotoğraf sergisi açıldı

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı,

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'ndeki Fuaye Alanı'nda Atatürk Üniversitesi Kadın Merkezi Müdürlüğü ile üniversite öğrencileri iş birliğinde açılan sergide konuşma yapan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kadınların Türk milleti geleneğinde çok değerli olduklarını söyledi.



Türk kültüründe kadına şiddete asla yer olmadığını ifade eden Çomaklı, "Bırakın kadına şiddeti, kadının saçının teline dahi zarar gelmesine gönlümüz razı olmaz. Ama maalesef toplumumuzda böyle şeyler oluyor. Bunun farkındalığını arttırmak için arkadaşlarımız böyle bir çalışma yaptılar. Bu serginin kadına şiddete karşı farkındalığı arttırmaya yardımcı olması dileğiyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kadına şiddetin önüne geçebilmek ve onlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen akıllı telefon uygulaması Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'nin (KADES) tanıtımı için stant açarak sergiyi ziyarete gelenlere uygulama hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.



Standı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer de kadınların KADES uygulamasını sadece kendilerine yönelik şiddeti önlemek için değil, çevresinde gördüğü herhangi bir şiddete karşı da kullanabileceğini kaydetti.



Uygulamadaki butona basıldığı takdirde Erzurum şartlarında 3-4 dakika içerisinde en yakın polis ekibinin olay yerinde olacağını belirten Tuncer, uygulamanın sadece kadınlara yönelik olduğunu, erkeklerin bu uygulamayı kullanamayacağını hatırlattı.



Kadına yönelik şiddetin anlatıldığı fotoğrafların yer aldığı sergi 3 gün boyunca ziyarete açık kalacak.





