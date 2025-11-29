Erzurum'da parkta bıçaklı kavga
29.11.2025 16:31
AA
Erzurum'da parkta oturan iki kişi ile bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Erzurum'da Lala Paşa Mahallesi'ndeki Mumcu Konutları Parkı'nda oturan iki kişi ile bir grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.Erzurum Mumcu Konutları Parkı
Kavgada M.T. ve E.K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Er olduklarını ve çarşı iznine çıktıklarını bildiren yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
YASAL UYARI
ERZURUM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZURUM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.