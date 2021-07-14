Erzurum'da sağanak: Metrekareye 15 dakikada 15 kilogram yağış

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısı yaptığı Erzurum'da, saat 16.00 sıralarında, aniden şiddetli yağmur başladı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına ve dükkanlara sığındı.

Metrekareye 15 dakikada 15 kilogram yağış düşerken, bazı kişilerin, gölete dönen caddeyi iş makinesi kepçesi üzerinde geçmesi dikkat çekti.

Doğu'da sağanak uyarısı yapan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da yerel olarak kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.



Bu kentlerde olası sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.